Золотые слитки и монеты: Иностранка пыталась вывезти «клад» из Молдовы

Иностранка пыталась вывезти «клад» из Молдовы: золотые слитки и монеты.
Таможенники совместно с пограничниками задержали иностранку, пассажирку рейса Кишинёв-Лондон, которая пыталась незаконно перевезти слитки и монеты, предположительно золотые.
При проверке багажа сканнером сотрудники Таможенной службы обнаружили два слитка по 500 граммов и 10 монет, которые женщина не задекларировала. Ценные предметы изъяты и направлены на экспертизу.
Пассажирка может быть привлечена к административной ответственности в соответствии с Кодексом о правонарушениях и оштрафована.