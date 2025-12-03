Ричмонд
Золотые слитки и монеты: Иностранка пыталась вывезти «клад» из Молдовы

Ценные предметы изъяты и направлены на экспертизу.

Источник: https://border.gov.md/

Иностранка пыталась вывезти «клад» из Молдовы: золотые слитки и монеты.

Таможенники совместно с пограничниками задержали иностранку, пассажирку рейса Кишинёв-Лондон, которая пыталась незаконно перевезти слитки и монеты, предположительно золотые.

При проверке багажа сканнером сотрудники Таможенной службы обнаружили два слитка по 500 граммов и 10 монет, которые женщина не задекларировала. Ценные предметы изъяты и направлены на экспертизу.

Пассажирка может быть привлечена к административной ответственности в соответствии с Кодексом о правонарушениях и оштрафована.