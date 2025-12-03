Получивший срок замглавы минтранса Новосибирской области проиграл апелляцию

Чиновника областного правительства задержали в марте 2021 года. По материалам УФСБ в отношении него завели дело. По версии следствия, обвиняемый заключил с подведомственным учреждением фиктивный договор аренды автомобиля Toyota Land Cruiser, фактически принадлежащего ему, в результате областному бюджету причинен ущерб свыше 1,5 млн руб. Второй фигурант расследования, бывший руководитель территориального управления автодорог Михаил Чуманов, заключил контракт с Минобороны РФ, 28 марта 2025 года уголовное дело в отношении него было приостановлено.