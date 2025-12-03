Уголовное дело возбуждено после избиения студентом двух школьников в Фокино

По предварительной информации, 18-летний юноша отлупил одного шестиклассника 25 ноября, другого — 26 ноября 2025 года по просьбе приятельницы — одноклассницы пострадавших мальчиков. Натравить совершеннолетнего знакомца на малолетних одноклассников девочку побудила личная неприязнь.
Как информировала полиция Приморья, юноша в содеянном раскаялся. Но от уголовного преследования чистосердечное признание его не уберегло, уголовное дело возбуждено по двум статьям — 112 и 213 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, хулиганство).
Ситуация освещается в социальных сетях и СМИ, она привлекла внимание центрального аппарата Следственного комитета РФ. Председатель ведомства Александр Бастрыкин затребовал из регионального управления доклад о ходе и результатах расследования.