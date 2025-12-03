Дело обвиняемого в стрельбе по людям в БЦ «Манхэттен» передали в суд

Следствие установило, что вечером 25 ноября 2022 года 39-летний обвиняемый вместе с соучастником вошли в холл первого этажа БЦ и выстрелили по двум мужчинам, находившимся за стойкой администратора, после чего скрылись и были объявлены в розыск. Пострадавшие получили телесные повреждения, им была оказана медицинская помощь, благодаря чему им удалось выжить. Поводом для совершения преступления стал спор между двумя управляющими компаниями за право обслуживания и оказания охранных услуг в «Манхэттене».