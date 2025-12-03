Ричмонд
Автор книги «Тайна гибели группы Дятлова» назвал вероятную ошибку семьи Усольцевых

Автор книги «Тайна гибели группы Дятлова» Евгений Буянов назвал вероятную ошибку, которую могла допустить в тайге пропавшая семья Усольцевых. По мнению эксперта, они могли потерять самообладание в экстремальной ситуации.

Источник: Freepik

«В условиях, в которых они оказались, важно быть собранным и постараться выйти на какой-то линейный ориентир и двигаться по нему, например, двигаться по потоку речки», — рассказал Буянов в интервью aif.ru.

Он предположил, что семья, промокнув и переохладившись, действовала хаотично. Эксперт подчеркнул, что люди в состоянии переохлаждения часто совершают психологически неверные поступки. Скорее всего, Усольцевы просто заблудились, и с ними произошёл несчастный случай, а не мистическая трагедия.

Ранее Life.ru писал, что сын Ирины Усольцевой уверен: супруги с дочкой живы. Он подчеркнул, что Сергей — опытный турист, который оставил бы следы, если бы заблудился. По его мнению, поиски ещё даст результат, ведь доказательств гибели семьи не обнаружено. Напомним, семья Усольцевых (Сергей, Ирина и их 5-летняя дочь) пропали в конце сентября в тайге Красноярского края. Они отправились в поход к скале Буратинка после чего перестали выходить на связь. Знакомые выдвигают версию о возможной инсценировке исчезновения и тайном выезде за границу. Но официально следствие рассматривает несчастный случай как основную версию.