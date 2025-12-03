В МЧС рассказали подробности пожара в Бугульме, где пострадали дети

Двое сестер и их сводный брат ночевали в квартире одни. Их родители находились в квартире в соседнем подъезде. 12-летняя девочка проснулась, сумела выбежать из горящей квартиры и позвать отца, чтобы спасти мальчика и потушить пожар. Она не пострадала.