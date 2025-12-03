В Тулунском районе 10-летняя школьница пострадала в ДТП из-за выезда на встречку

— По предварительным данным, 37-летняя женщина за рулем «Peugeot» вылетела на встречку, где столкнулась с автомобилем «Toyota Land Cruiser», которым управлял 38-летний житель Бурятии. В аварии пострадали водитель и 10-летняя пассажирка первой машины, их доставили в больницу, — уточнили в пресс-службе ведомства.