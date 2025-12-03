В Тулунском районе 10-летняя школьница пострадала в ДТП из-за выезда на встречку

В Тулунском районе произошла авария, в которой пострадали два человека. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, случилось все днем 2 декабря на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь», неподалеку от деревни Новой.
— По предварительным данным, 37-летняя женщина за рулем «Peugeot» вылетела на встречку, где столкнулась с автомобилем «Toyota Land Cruiser», которым управлял 38-летний житель Бурятии. В аварии пострадали водитель и 10-летняя пассажирка первой машины, их доставили в больницу, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Установлено, что школьница была пристегнута ремнями безопасности. Сейчас госавтоинспекторы выясняют все причины и обстоятельства произошедшего, прокуратура поставила проверку на особый контроль.
В это время водителей призывают соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. На дорогах гололед — будьте аккуратнее!
Ранее КП-Иркутск сообщала, что девять автомобилей столкнулись на улице Байкальской в Иркутске.