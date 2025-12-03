В Екатеринбурге опознали погибшую на ЖБИ девушку. Как стало известно «КП-Екатеринбург», 18-летняя студентка София погибла вечером 2 декабря на улице 40 лет ВЛКСМ. По предварительной информации, девушка выросла в Нижнем Тагиле. Ее тело обнаружили рядом с домом, где жили родственники. Вероятно, смерть Софии не носит криминального характера.