СК прокомментировал дело главы «Волгадорстроя» о хищениях денег, выделенных на М12

«Мы пока в самом начале пути. Никаких серьезных оценок, в том числе по финансовому ущербу, говорить не будем, потому что сумма может увеличиться или уменьшиться. Пока группа лиц, причастных к данному преступлению, только расширяется. На определенном этапе мы полностью информацию предоставим», — заявил Марсель Дулкарнаев на пресс-конференции в «Татар-информе».