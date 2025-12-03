Ричмонд
СК прокомментировал дело главы «Волгадорстроя» о хищениях денег, выделенных на М12

Заместитель руководителя Следственного управления СКР по РТ Марсель Дулкарнаев прокомментировал уголовное дело главы компании «Волгадорстрой» Айрата Миннуллина.

Источник: РИА "Новости"

«Мы пока в самом начале пути. Никаких серьезных оценок, в том числе по финансовому ущербу, говорить не будем, потому что сумма может увеличиться или уменьшиться. Пока группа лиц, причастных к данному преступлению, только расширяется. На определенном этапе мы полностью информацию предоставим», — заявил Марсель Дулкарнаев на пресс-конференции в «Татар-информе».

Он отметил, что пока по делу числится один задержанный. При этом, по версии следствия, коррупционная схема не отразилась на качестве трассы М12, строительством которой занимался «Волгадорстрой».

Айрата Миннулина подозревают в хищении на сумму более чем 2 млрд рублей. По версии следствия, он совершил мошенничество в особо крупном размере — аванс, выплаченный за строительство отрезка М12, был перечислен им на счет субподрядчика, а после этого деньги с этого счета якобы были похищены.