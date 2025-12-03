В Новосибирске чиновница получила условный срок за смерть байкера в ДТП

— Сын погибшего принял извинения и не настаивал на строгой мере наказания. Ленинский районный суд назначил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Также, осужденная лишена права управлять транспортными средствами на 2 года. Приговор в законную силу не вступил, — сообщила КП-Новосибирск Анастасия Соловей, помощник прокурора Ленинского района.