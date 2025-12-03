В Новосибирске чиновница получила условный срок за смерть байкера в ДТП

В Новосибирске чиновница получила приговор за смерть байкера в ДТП. Трагедия произошла 25 мая 2025 года на улице Троллейная.
Следствие установило, что 41-летняя водитель на «Опель Астра» ехала в сторону улицы Связистов и стала разворачиваться обратно через пешеходный переход. Женщина не уступила дорогу мотоциклисту на мопеде «Рейсер», который ехал по встречной полосе с преимуществом.
От удара мопед врезался в авто, 55-летний мужчина получил тяжелые травмы головы, туловища и конечностей. Скорая доставила пациента в реанимацию, вскоре он скончался.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Водитель признала вину и возместила моральный ущерб в досудебном порядке. Ранее женщина не была судима, работала в муниципальных органах власти.
— Сын погибшего принял извинения и не настаивал на строгой мере наказания. Ленинский районный суд назначил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Также, осужденная лишена права управлять транспортными средствами на 2 года. Приговор в законную силу не вступил, — сообщила КП-Новосибирск Анастасия Соловей, помощник прокурора Ленинского района.