29 человек пострадали при взрыве газа в кафе в Гулистане: трое из них скончались в больнице

Сообщение о взрыве и пожаре поступило в Call-центр скорой помощи в 11:13. Уже в 11:25 бригада скорой прибыла на место и начала оказывать первую медицинскую помощь.
По официальным данным Минздрава, 29 человек получили ожоги и травмы различной степени тяжести. Большинство — 26 пострадавших — были госпитализированы в Сырдарьинский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Ещё трое пострадавших, состояние которых врачи оценили как удовлетворительное, получили амбулаторную помощь и были отпущены домой.
В тот же день в Гулистан прибыли ведущие специалисты: комбустиолог, реаниматолог, нейрохирург, хирурги, травматолог и микрохирург. Они приступили к лечению наиболее тяжёлых пациентов.
К сожалению, трое из доставленных в тяжёлом состоянии скончались. Ещё один пациент сейчас находится в критическом состоянии, он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Пять человек остаются в реанимации в стабильном тяжёлом состоянии, они в сознании и дышат самостоятельно.
Из числа поступивших две женщины были переведены в Сырдарьинский филиал Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра акушерства и педиатрии из-за беременности. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Остальные 15 пациентов также находятся в удовлетворительном состоянии и продолжают получать лечение в профильных отделениях.
В больнице обеспечен полный запас необходимых медикаментов, а медицинская помощь оказывается согласно установленным стандартам. Министерство здравоохранения сообщило, что держит под контролем состояние каждого пострадавшего.
Расследование причин взрыва продолжается.