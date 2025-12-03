Власти предупредили о росте мошенничества с акциями и распродажами: как не попасться на уловки «выгодных предложений»

Злоумышленники звонят гражданам с предложением: «Поздравляем, вы получили большую скидку и бонус на наш товар. Но если не заберёте продукт в течение одного дня, лишитесь скидки». Подобные фразы и красочные описания характеристик товара заставляют людей поторопиться с покупкой. В реальности же такие товары часто оказываются бесполезными, некачественными или продаются по сильно завышенной цене.
Схемы и уловки мошенников.
Обычно такие товары «продают» через звонки по телефону, презентации, массовые рассылки, уличные акции и даже в ходе домашних визитов. Часто главная уловка — это требование привести новых покупателей, чтобы получить «подарок» или специальную цену.
В одном из обращений, поступивших в комитет, гражданину сообщили, что он получил «бонус» и может приобрести со скидкой вибро-массажную накидку, а в подарок ему пообещали воздухоочиститель и ручной массажёр. Продавцы убедили, что покупку можно оформить в рассрочку, даже если у клиента нет нужной суммы, оформили за него договор, взяли персональные данные, пообещали, что товар можно будет вернуть в течение 10 дней и получить полный возврат денег.
Позднее выяснилось, что пользоваться продукцией дома невозможно: у самого покупателя и его супруги-инвалида есть заболевания позвоночника, а такие устройства им противопоказаны. К тому же у семьи нет возможности ежемесячно выплачивать кредит. Попытка вернуть товар оказалась неудачной — экземпляра договора на руках у покупателя не оказалось, как и точной информации о реквизитах фирмы.
Рекомендации Комитета по конкуренции.
В ведомстве напомнили, что, чтобы защитить себя от подобных схем, при покупке любого товара или услуги нужно обязательно проверять наличие подробной информации о продавце и самом товаре, а также убедиться в их надёжности.
Перед совершением покупки стоит задуматься, действительно ли этот товар или услуга вам необходимы, и не приведёт ли их приобретение к ухудшению вашего финансового положения. Особенно важно перед покупкой и использованием любых лечебных средств обязательно консультироваться с врачом или профильным специалистом.
Категорически не рекомендуется передавать свои персональные данные — паспорт, ID-карту, банковские реквизиты, электронную цифровую подпись, номер телефона и СМС-коды — даже знакомым. Не стоит подписывать никаких договоров и участвовать в сомнительных сделках. Также нужно избегать перехода по подозрительным и ненадёжным ссылкам, которые приходят на ваш мобильный телефон.