Власти предупредили о росте мошенничества с акциями и распродажами: как не попасться на уловки «выгодных предложений»

В одном из обращений, поступивших в комитет, гражданину сообщили, что он получил «бонус» и может приобрести со скидкой вибро-массажную накидку, а в подарок ему пообещали воздухоочиститель и ручной массажёр. Продавцы убедили, что покупку можно оформить в рассрочку, даже если у клиента нет нужной суммы, оформили за него договор, взяли персональные данные, пообещали, что товар можно будет вернуть в течение 10 дней и получить полный возврат денег.