В Новосибирске возбуждено дело в отношении курьера, напавшего на пенсионерку

Уголовное дело по статье «Побои» возбудил дознаватель отдела полиции «Центральный» УМВД по городу.

Источник: Комсомольская правда

Дознавателем Отдела полиции № 1 «Центральный» УМВД России по Новосибирску возбуждено уголовное дело по факту нападения на пожилую женщину. Дело квалифицировано по статье 116 УК РФ «Побои». Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области.

Основанием для возбуждения дела стали материалы проверки, проведённой после публикации шокирующего видео в соцсетях. На кадрах молодой человек наносит удар ногой по голове пенсионерки в подземном переходе. Личность подозреваемого — 28-летнего курьера — уже установлена, полиция принимает меры для его задержания.

В правоохранительных органах опровергли информацию о том, что нападавший является иностранным гражданином. Расследование продолжается.