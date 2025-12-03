В Новосибирске возбуждено дело в отношении курьера, напавшего на пенсионерку

Основанием для возбуждения дела стали материалы проверки, проведённой после публикации шокирующего видео в соцсетях. На кадрах молодой человек наносит удар ногой по голове пенсионерки в подземном переходе. Личность подозреваемого — 28-летнего курьера — уже установлена, полиция принимает меры для его задержания.