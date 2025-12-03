Индийские военные помогли с эвакуацией белорусам на Шри-Ланке

Циклон «Дитвах», который обрушился на Шри-Ланку на минувшей неделе, принес с собой обильные осадки и вызвал оползни и наводнения. Часть водохранилищ и рек вышли из берегов, что привело к перекрытию дорог и проблемах в железнодорожном и авто сообщении.