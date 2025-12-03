Индийские военные помогли с эвакуацией белорусам на Шри-Ланке

Спасательная операция проводилась 1 декабря. Вертолет индийских вооруженных сил эвакуировал из Матале 57 человек, включая 10 детей.
Отмечается, что среди спасенных были граждане Беларуси, Шри-Ланки, Индии, Германии, Словении, Великобритании, а также ЮАР, Польши, Ирана, Австралии, Пакистана и Бангладеш.
Циклон «Дитвах», который обрушился на Шри-Ланку на минувшей неделе, принес с собой обильные осадки и вызвал оползни и наводнения. Часть водохранилищ и рек вышли из берегов, что привело к перекрытию дорог и проблемах в железнодорожном и авто сообщении.
По данным СМИ, к настоящему времени погибшими числятся не менее 400 человек, многие считаются пропавшими без вести.
Свои соболезнования по случаю человеческих жертв направил руководству страны белорусский лидер Александр Лукашенко.