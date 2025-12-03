Ричмонд
11 человек эвакуировали из загоревшейся в Воронеже многоэтажки

Пожар охватил квартиры на трех этажах жилого дома в Коминтерновском районе.

Источник: ГУ МЧС Воронежа

Ночью 3 декабря загорелся дом № 273 на улице 45-й Стрелковой дивизии. На трех этажах — седьмом, восьмом и девятом — огонь повредил балконы, окна и вещи. В одной из квартир выгорели две комнаты из четырех. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В ведомстве уточнили, что обошлось без пострадавших.

— Силами пожарных в масках спасаемых эвакуировали 11 человек. Еще 8 человек покинули здание самостоятельно, — добавили в МЧС.

Сообщение о пожаре поступило дежурному в 01:32 часов ночи. 21 спасатель с помощью шести единиц спецтехники справились с огнем за полчаса — к 02:05.

Напомним, 26 ноября воронежцев напугало зарево огня в Советском районе. Очевидцы выложили в пабликах снимки пожара рядом с автостанцией Юго-Западного района на проспекте Патриотов.