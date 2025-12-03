11 человек эвакуировали из загоревшейся в Воронеже многоэтажки

Ночью 3 декабря загорелся дом № 273 на улице 45-й Стрелковой дивизии. На трех этажах — седьмом, восьмом и девятом — огонь повредил балконы, окна и вещи. В одной из квартир выгорели две комнаты из четырех. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.