В Кишиневе администратор турагентства попала под суд: Она обещала льготный отдых, присвоив почти 4 миллиона леев — пострадали 60 несостоявшихся отпускников

Администратор туристического агентства, расположенного в Кишинёве, официально отправлена под суд по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах. Общий ущерб, причинённый её действиями, превышает 3,8 миллиона леев.
Уголовное дело охватывает период, в течение которого мошенничеством были обмануты 60 человек, которые на данный момент признаны потерпевшими.
По данным Генеральной прокуратуры, женщина действовала по следующей схеме: она предлагала клиентам крайне выгодные туристические пакеты и получала оплату наличными. Однако, получив деньги, она систематически не обеспечивала и не предоставляла обещанные услуги.
Дело передано в суд для рассмотрения по существу.