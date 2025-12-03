Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кишиневе администратор турагентства попала под суд: Она обещала льготный отдых, присвоив почти 4 миллиона леев — пострадали 60 несостоявшихся отпускников

Подозреваемая обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах.

Администратор туристического агентства, расположенного в Кишинёве, официально отправлена под суд по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах. Общий ущерб, причинённый её действиями, превышает 3,8 миллиона леев.

Уголовное дело охватывает период, в течение которого мошенничеством были обмануты 60 человек, которые на данный момент признаны потерпевшими.

По данным Генеральной прокуратуры, женщина действовала по следующей схеме: она предлагала клиентам крайне выгодные туристические пакеты и получала оплату наличными. Однако, получив деньги, она систематически не обеспечивала и не предоставляла обещанные услуги.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.