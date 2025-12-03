Суд приговорил Фургала к 25 годам тюрьмы по второму делу

Согласно сообщению корреспондента ТАСС из зала суда, судья объявила, что, с учётом ранее вынесенного вердикта по другому уголовному делу, Фургалу назначено наказание в виде 25 лет заключения. Отбывать этот срок экс-губернатор будет в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, суд постановил, что Фургалу будет запрещено занимать любые руководящие посты в государственных структурах на протяжении двух с половиной лет после отбытия основного наказания.
Стоит напомнить, что ранее присяжные заседатели признали Фургала виновным в организации покушений на убийства местных предпринимателей, по совокупности с чем ему был назначен срок в 22 года колонии строгого режима. Нынешнее решение суда суммировало сроки по двум крупным уголовным делам.
Напомним, Фургал был задержан летом 2020 года. Спустя три года суд признал экс-чиновника виновным в организации убийств двух бизнесменов и покушения на третьего. Фургал получил 22 года колонии. Защита пробовала обжаловать приговор 20 сентября 2024 года, но первый кассационный суд отказал в иске. Второе уголовное дело против Фургала связано с хищением около двух миллиардов рублей из МСП Банка.