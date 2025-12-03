Суд приговорил Фургала к 25 годам тюрьмы по второму делу

Напомним, Фургал был задержан летом 2020 года. Спустя три года суд признал экс-чиновника виновным в организации убийств двух бизнесменов и покушения на третьего. Фургал получил 22 года колонии. Защита пробовала обжаловать приговор 20 сентября 2024 года, но первый кассационный суд отказал в иске. Второе уголовное дело против Фургала связано с хищением около двух миллиардов рублей из МСП Банка.