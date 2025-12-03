Сотрудники ФСБ задержали южноуральца из-за постов в Telegram

В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали 28-летнего мужчину по подозрению в публичных призывах к террористической и экстремисткой деятельности.
Южноуралец привлек внимание силовиков постами в Telegram-канале.
— Он разместил информационные материалы, в которых содержались призывы к посягательству на жизнь представителей органов государственной власти и правоохранительных органов, — рассказали в региональном УФСБ.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет.