В Астрахани возбудили дело о браконьерстве 6,5 тонны осетра на 250 млн

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении участников преступной группы, пытавшихся вывезти из Астраханской области крупную партию краснокнижной рыбы. Ущерб государству оценивается почти в 250 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
По информации следствия, в Трусовском районе Астрахани правоохранители остановили грузовой автомобиль-рефрижератор. При досмотре в фургоне обнаружили 1 805 туш русского осетра общим весом 6,5 тонны, которые планировали доставить на склад в Саратов для последующей перепродажи.
Проведенная ихтиологическая экспертиза подтвердила, что вся изъятая рыба была выловлена в естественной среде обитания браконьерским способом, а не выращена на фермах. Ущерб федеральным рыбным запасам превысил 249 млн рублей.
В отношении 40-летнего водителя и неустановленных пока организаторов схемы возбуждено дело по статье «Незаконный оборот особо ценных водных биоресурсов, совершенный организованной группой».
Подозреваемый задержан, следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу. В настоящий момент силовики устанавливают личности остальных участников преступной цепи, организовавших скупку и транзит рыбы.