В Астрахани возбудили дело о браконьерстве 6,5 тонны осетра на 250 млн

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении участников преступной группы, пытавшихся вывезти из Астраханской области крупную партию краснокнижной рыбы. Ущерб государству оценивается почти в 250 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.