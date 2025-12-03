В Екатеринбурге осудили организаторов незаконной рубки леса с ущербом в 35 млн

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по делу о крупной незаконной вырубке леса. Двое жителей региона Дмитрий Клименко и Уткир Хайдаров нанесли своими действиями государству ущерб почти на 35 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Суд установил, что преступная группа начала вырубать лес на территории бывшего лесничества в Чкаловском районе ещё в мае 2019 года. Для прикрытия они использовали легальную лесозаготовительную компанию, директором которой был Хайдаров. Вырубленную браконьерским способом древесину подмешивали к партиям легальной, на которые у фирмы были все разрешения.
Такая схема позволяла им работать почти четыре года, с 2019 по 2023 год. За это время сумма ущерба от их действий превысила 34,9 миллиона рублей.
Мужчины признаны виновными в совершении преступлений по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений», части 3 статьи 191.1 УК РФ «Перевозка, хранение, переработка в целях сбыта, сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины», — уточнили в прокуратуре.
Дмитрию Клименко назначили 6 лет колонии, а Уткиру Хайдарову — 7 лет. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима. Им также запретили на три года заниматься любой работой, связанной с заготовкой или продажей леса.
Кроме того, суд обязал их выплатить государству всю сумму нанесённого ущерба — более 34,9 миллионов рублей. В доход государства также конфисковали технику, которую они использовали: три автомобиля, прицеп и бензопилы.