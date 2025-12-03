В Екатеринбурге осудили организаторов незаконной рубки леса с ущербом в 35 млн

Суд установил, что преступная группа начала вырубать лес на территории бывшего лесничества в Чкаловском районе ещё в мае 2019 года. Для прикрытия они использовали легальную лесозаготовительную компанию, директором которой был Хайдаров. Вырубленную браконьерским способом древесину подмешивали к партиям легальной, на которые у фирмы были все разрешения.