«Работали 14 машин МЧС». Пожар произошел в городской больнице в Новополоцке

МЧС сообщило о пожаре в городской больнице в Новополоцке.

Источник: Комсомольская правда

В Новополоцке горела городская больница. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожар в новополоцком медучреждении случился 3 декабря. В дежурную службу МЧС сообщили о возгорании на третьем этаже в здании городской больницы.

Когда прибыли подразделения пожарных, на месте уже наблюдалось открытое горение. Пожар возник в подсобном помещении больницы.

До прибытия спасателей МЧС персонал горбольницы эвакуировал 24 детей. Также были эвакуированы 11 работников медучреждения.

Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание. К счастью, никто не пострадал.

— На месте происшествия работали 14 единиц техники МЧС, — прокомментировали в пресс-службе.

Причину пожара еще предстоит установить.