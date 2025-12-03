«Работали 14 машин МЧС». Пожар произошел в городской больнице в Новополоцке

В Новополоцке горела городская больница. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.
Пожар в новополоцком медучреждении случился 3 декабря. В дежурную службу МЧС сообщили о возгорании на третьем этаже в здании городской больницы.
Когда прибыли подразделения пожарных, на месте уже наблюдалось открытое горение. Пожар возник в подсобном помещении больницы.
До прибытия спасателей МЧС персонал горбольницы эвакуировал 24 детей. Также были эвакуированы 11 работников медучреждения.
Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание. К счастью, никто не пострадал.
— На месте происшествия работали 14 единиц техники МЧС, — прокомментировали в пресс-службе.
Причину пожара еще предстоит установить.