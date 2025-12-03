Ричмонд
Семья спаслась из полыхающего частного дома в Ростове

В СНТ «Союз» в Ростове потушили пожар в гараже и частном доме.

Источник: Комсомольская правда

Семья спаслась при пожаре в СНТ «Союз» в Ростове-на-Дону. Детали рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Пожар случился 30 ноября на улице Шелковой. Вся семья была дома, когда внезапно погас свет, а потом хозяйка заметила из окна дым от пламени в гараже.

Огонь за считанные минуты перекинулся на дом. К счастью, люди успели выбежать на улицу и вызвать пожарных. Пламя на 150 квадратных метрах ликвидировали 19 человек, использовалось четыре единицы техники.

Обстоятельства и причину происшествия установит дознаватель МЧС России.