Семья спаслась из полыхающего частного дома в Ростове

Семья спаслась при пожаре в СНТ «Союз» в Ростове-на-Дону. Детали рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области.
Пожар случился 30 ноября на улице Шелковой. Вся семья была дома, когда внезапно погас свет, а потом хозяйка заметила из окна дым от пламени в гараже.
Огонь за считанные минуты перекинулся на дом. К счастью, люди успели выбежать на улицу и вызвать пожарных. Пламя на 150 квадратных метрах ликвидировали 19 человек, использовалось четыре единицы техники.
Обстоятельства и причину происшествия установит дознаватель МЧС России.