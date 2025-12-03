У сбежавшего на Украину экс-главы Совмина Крыма нашли 7 тысяч артефактов

На Украине во время обысков у сбежавшего бывшего председателя Совета министров АР Крым нашли 7 тысяч археологических артефактов. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора страны.
«В ходе следствия изъято более семи тысяч уникальных артефактов археологии, нумизматики и оружия», — говорится в сообщении.
Отмечается, что общая стоимость этих предметов составляет миллионы долларов. Бывший чиновник хранил артефакты на чердаке и в помещении электрощитовой. Он скупал эти находки у «черных археологов». Происходило это до того, как Крым воссоединился с Россией. Имя чиновника, у которого нашли артефакты, не назвали.