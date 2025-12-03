Ричмонд
Суд наказал компанию за опасную перевозку белорусов в Грузию

Перевозчик нанял для перевозки белорусов в Грузию неквалифицированного водителя и пошел под суд.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси судили перевозчика, который нанял недостаточно подготовленного водителя для перевозки белорусов в Грузию. Подробности рассказали в пресс-службе экономического суда Гомельской области.

В ноябре 2025-го в суде рассмотрели дело об административном правонарушении. Под суд пошел перевозчик ООО «С», осуществлявший предпринимательскую деятельность с нарушением правил и условий, которые предусматривает его лицензия.

Было установлено, что в августе 2025-го перевозчик возил пассажиров из Беларуси в Грузию. Но рейс выполнял водитель с несоответствующим требованиям законодательства уровнем подготовки. Так при таких перевозках водитель должен проходить дополнительное обучение, иметь действующее свидетельство о профессиональной компетентности в области международных автомобильных перевозок.

— Тем самым перевозчик не обеспечил условия безопасной пассажирской перевозки, — прокомментировали в пресс-службе.

На суде директор организации согласился с тем, что правонарушение было допущено. И добавил, что, когда контролирующие органы это выяснили, водитель срочно был направлен на обучение и уже получил соответствующее свидетельство.

Суд оштрафовал перевозчика на 10 базовых величин (420 белорусских рублей в декабре 2025-го). Постановление вступило в силу.