Врачи Уфы спасли язык пациента с тяжелейшим кровотечением

В уфимскую больницу № 21 доставили пациента, который во время эпилептического приступа получил серьезную травму языка, вызвавшую сильное кровотечение. Как рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии, язык значительно распух, посинел и почти потерял подвижность. Врачи сделали вывод, что кровоток был нарушен и продолжается внутреннее кровоизлияние.
Сначала медики пытались решить проблему консервативным лечением и обычной хирургической операцией, но они не помогли. Тогда консилиум врачей принял решение провести редкую для такой патологии процедуру — эндоваскулярную эмболизацию сосудов языка.
Операцию выполнили в отделении рентгенохирургии. Ее суть в том, что через крошечный прокол в артерии хирурги под контролем рентгена провели микрокатетер прямо к месту повреждения и заблокировали кровоточащий сосуд специальным материалом. Этот метод позволил не только полностью остановить кровотечение, но и вернуть языку нормальный цвет, подвижность, а пациенту — способность говорить.
После успешного вмешательства мужчину выписали из стационара, и теперь он будет наблюдаться у хирурга-стоматолога по месту жительства.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.