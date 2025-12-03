Врачи Уфы спасли язык пациента с тяжелейшим кровотечением

Операцию выполнили в отделении рентгенохирургии. Ее суть в том, что через крошечный прокол в артерии хирурги под контролем рентгена провели микрокатетер прямо к месту повреждения и заблокировали кровоточащий сосуд специальным материалом. Этот метод позволил не только полностью остановить кровотечение, но и вернуть языку нормальный цвет, подвижность, а пациенту — способность говорить.