Белорусов растрогали кадры жесткого ДТП в Бресте

В интернете завирусилось видео ДТП в Бресте, но по необычной причине. О популярном ролике рассказали в телеграм-канале «#1регион».
Вирусное видео опубликовали очевидцы. Авария произошла на одном из оживленных перекрестков в Бресте. По кадрам можно увидеть, что довольно жестко столкнулись две легковые машины.
Однако поразил интернет-пользователей не сам момент аварии, а то, что произошло позже.
В коротком видео у двух разбитых машин, мужчина, приобняв, утешает девушку, попавшую в ДТП.
Видео стало вирусным, в комментариях пользователи стали шутить, что было бы забавно, если бы у разбитых машин обнимались два водителя. Другие добавляют, что девушка, возможно, и стала виновницей ДТП, но зато «выиграла эту жизнь», раз у нее есть человек, который готов ее поддержать.