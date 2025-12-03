Ричмонд
Белорусов растрогали кадры жесткого ДТП в Бресте

Кадры жесткого ДТП в Бресте умилили белорусов — вот почему.

Источник: Комсомольская правда

В интернете завирусилось видео ДТП в Бресте, но по необычной причине. О популярном ролике рассказали в телеграм-канале «#1регион».

Вирусное видео опубликовали очевидцы. Авария произошла на одном из оживленных перекрестков в Бресте. По кадрам можно увидеть, что довольно жестко столкнулись две легковые машины.

Однако поразил интернет-пользователей не сам момент аварии, а то, что произошло позже.

В коротком видео у двух разбитых машин, мужчина, приобняв, утешает девушку, попавшую в ДТП.

Видео стало вирусным, в комментариях пользователи стали шутить, что было бы забавно, если бы у разбитых машин обнимались два водителя. Другие добавляют, что девушка, возможно, и стала виновницей ДТП, но зато «выиграла эту жизнь», раз у нее есть человек, который готов ее поддержать.