Жительницу Жигулевска осудили за фиктивную регистрацию фирмы

В Самарской области вынесли приговор женщине, продавшей свои паспортные данные для создания фирмы-однодневки.

Источник: Комсомольская правда

Жигулевский городской суд назначил исправительные работы 43-летней местной жительнице, которая незаконно предоставила свой паспорт для регистрации подставного юридического лица, сообщила прокуратура Самарской области.

«Осенью 2023 года женщина за вознаграждение в 5 тысяч рублей согласилась оформить на себя компанию, не планируя заниматься реальным бизнесом», — пояснили в пресс-службе.

Жительница Жигулевска полностью признала вину. Суд назначил ей наказание в виде восьми месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства.