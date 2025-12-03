Жительницу Жигулевска осудили за фиктивную регистрацию фирмы

Жигулевский городской суд назначил исправительные работы 43-летней местной жительнице, которая незаконно предоставила свой паспорт для регистрации подставного юридического лица, сообщила прокуратура Самарской области.
«Осенью 2023 года женщина за вознаграждение в 5 тысяч рублей согласилась оформить на себя компанию, не планируя заниматься реальным бизнесом», — пояснили в пресс-службе.
Жительница Жигулевска полностью признала вину. Суд назначил ей наказание в виде восьми месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства.