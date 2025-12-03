Ричмонд
Сын пошел к соседям за матерью, но встретил смерть

В Бурятии мужчину заключили под стражу после убийства двух человек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Закаменском районе Бурятии расследуется уголовное дело об убийстве двух человек. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР республики, трагедия разыгралась вечером 29 ноября в небольшом селе Дархинтуй.

— По версии следствия, местный житель выпивал с соседкой у себя дома. Позже за женщиной пришли ее взрослый сын с другим родственником. Между мужчинами вспыхнула ссора, тогда хозяин дома, схватив гладкоствольное охотничье ружье, зарядил его и вышел во двор, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Там он поочередно выстрелил в обоих пришедших мужчин. От полученных ранений они скончались на месте. Задержать подозреваемого удалось практически сразу. Оружие он попытался спрятать его в лесу. На допросе обвиняемый полностью признал свою вину и подробно рассказал о деталях произошедшего. Сейчас он находится под стражей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что муж загнал в смертельную ловушку бывшую жену и четверых детей.