Сын пошел к соседям за матерью, но встретил смерть

Там он поочередно выстрелил в обоих пришедших мужчин. От полученных ранений они скончались на месте. Задержать подозреваемого удалось практически сразу. Оружие он попытался спрятать его в лесу. На допросе обвиняемый полностью признал свою вину и подробно рассказал о деталях произошедшего. Сейчас он находится под стражей.