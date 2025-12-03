Мошенники обманули дочь уральской ведущей Ксении Телешовой на 7 млн рублей

1 декабря неизвестные снова потребовали от девочки денег и начали угрожать тем, что разместят в интернете ее фотографии, измененные с помощью нейросетей. После этого школьница сообщила о произошедшем родителям — ее мама, Ксения Телешова, обратилась в полицию на следующий день. «Сейчас и меня шантажируют эти люди и говорят, что выложат везде фотографии ребенка, сгенерированные искусственным интеллектом. Наша дочь — умная, образованная, но она как будто зазомбирована. Мошенники сейчас ведут детей по Zoom: они на видео в форме сотрудников полиции, Росфинмониторинга и так далее. В нашем случае дочь боялась, что нас лишат родительских прав», — рассказала госпожа Телешова в своем Telegram-канале.