На Урале арестовали водителя, который насмерть сбил школьницу

Первоуральский городской суд отправил в СИЗО 40-летнего Александра Лобунского, который насмерть сбил 14-летнюю девушку в поселке Новоуткинск. В момент ДТП мужчина был под наркотиками. Это подтвердила химико-токсикологической экспертиза.
— Мужчина обвиняется по пунктам «а, в» части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения), — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Напомним, трагедия произошла утром 1 декабря. Школьница направлялась к остановке на улице Карла Маркса, чтобы дождаться автобуса. Однако Лобунский не пропустил девушку на пешеходном переходе. Девушка скончалась на месте.
Изначально Лобунский заявил, что отвлекся на разговор со своим пассажиром и не заметил школьницу. Теперь ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.