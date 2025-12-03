«В зданиях ГУВД Мингорисполкома, МЧС и других учреждений». Минский подросток получил 1,5 года, отправив 26 писем о «взрывах» ради девушки

В Минске судили подростка, который отправлял опасные письма, чтобы заступиться за девушку и наказать обидчиков. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по городу Минску.
Так, минский подросток захотел «проучить» обидчика своей бывшей девушки. Парень приставал к девушке на уроках и обзывал, и подросток не придумал ничего лучше, чем «подставить» того в интернете.
Молодой человек под чужим именем сделал массовую рассылку электронных сообщений о якобы готовящихся взрывах в зданиях ГУВД Мингорисполкома, МЧС и других учреждений. Минчанин думал, что тем самым создаст большие проблемы для обидчика.
Потом еще подросток таким же способом решил отомстить и других своих оппонентов, которые когда-то его обидели. От их имени он также сделал рассылку «опасных сообщений».
— После рассылки фигурант удалял учетные записи, считая, что так сможет скрыть следы противоправной деятельности, — сказали в УСК.
Следователи установили, что за год фигурант разослал не менее 26 электронных писем о мнимой опасности. Его действия привели к значительным затратам сил и средств правоохранителей и экстренных служб, которым нужно было провести проверку каждого сообщения.
На момент совершения минчанин был несовершеннолетним. На допросах он полностью признал свою вину и сказал, что понимал, что его поступки незаконны.
За заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, в том числе повторно (ч.1 и ч.2 ст. 340 Уголовного кодекса Беларуси) его приговорили к ограничению свободы на 1,5 года. Приговор еще может быть обжалован.