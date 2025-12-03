Чиновника МО взяли за взятки при технадзоре военных авто в Крыму

«Установлено, что фигурант дела получал денежное вознаграждение за оказание содействия при согласовании актов сдачи-приемки работ и неприменение мер ответственности при выявлении нарушений условий государственного контракта по техническому надзору автомобилей общевойскового назначения для нужд Минобороны на территории Республики Крым и зоны проведения СВО», — цитирует сообщение РИА Новости.
Уголовное дело открыто по статьям о получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонзаказа.
Ранее в Крыму арестовали начальника военного представительства Минобороны, который вымогал и получил взятку от руководителя одного из судоремонтных предприятий региона за приемку некачественно выполненного по госконтракту ремонта корабля Черноморского флота.