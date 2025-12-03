Вскрыл семейный сейф: уфимский школьник отдал мошенникам 12 миллионов рублей

В Уфе школьник, находясь под психологическим влиянием мошенников, смог открыть домашний сейф, забрать оттуда все семейные накопления и перевести преступникам 12 миллионов рублей разными способами. Об этом рассказал начальник городского управления МВД Ильгиз Байсурин, рассказывая о схемах, когда мошенники вовлекают детей в аферы.
Другой случай произошел в Октябрьском районе. Там аферисты предложили подростку деньги за «работу». Школьник согласился и расклеивал в районе Сипайлово листовки с провокационными призывами, содержащими признаки разжигания межнациональной розни.
Байсурин обратил внимание, что в последнее время учащиеся школ все чаще становятся мишенями для преступников, и попросил городскую администрацию, особенно управление образования, совместно с полицией провести в учебных заведениях дополнительные профилактические мероприятия.
