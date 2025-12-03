В Самарской области мужчина выстрелил в друга и вызвал полицию

В Самарской области мужчина вызвал полицию. Житель Безенчукского района пытался пристрелить друга, об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
— Подозреваемый рассказал полиции, что во дворе своего дома ранил из ружья знакомого, после чего сразу вызвал к нему врачей. Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу и выяснили, что мужчины иногда собирались в доме сельчанина, выпивали и оставались на ночь. В этот раз хозяин дома не захотел оставлять друга и попытался его выгнать. Потерпевший отказывался, — отметили в сообщении.
В результате мужчина взял ружьё, зарядил его и стал стрелять по гостю с крыльца. Испугавшись последствий, он вызвал медиков и полицию. Здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред. По данному факту завели уголовное дело.