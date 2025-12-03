В Самарской области мужчина выстрелил в друга и вызвал полицию

— Подозреваемый рассказал полиции, что во дворе своего дома ранил из ружья знакомого, после чего сразу вызвал к нему врачей. Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу и выяснили, что мужчины иногда собирались в доме сельчанина, выпивали и оставались на ночь. В этот раз хозяин дома не захотел оставлять друга и попытался его выгнать. Потерпевший отказывался, — отметили в сообщении.