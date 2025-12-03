В Магнитогорске осудят подростка за ожог трёхлетнего ребёнка сигаретой

В Магнитогорске завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Магнитогорска. Подростка обвиняют в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью трёхлетнему ребенку, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
По версии следствия, инцидент произошел вечером 18 сентября 2025 года на пешеходном островке у одного из ТРК в Правобережном районе города.
Обвиняемый стоял вместе с другими пешеходами в ожидании зелёного сигнала светофора. Среди них была и мама с пострадавшим ребёнком.
Подросток стряхнул уголек от зажжённой сигареты. Он попал на шею малолетнего. В результате действий фигуранта ребёнок получил физическую боль и испуг.
Также у него диагностировали два ожога задней поверхности грудной клетки. Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала эти повреждения как легкий вред здоровью.
Ранее о ходе расследования данного дела в центральный аппарат СК России по поручению его председателя уже представлялся доклад.
Следствие собрало достаточную доказательную базу, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.