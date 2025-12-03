Наркотрафик растёт, власть делает вид, что всё под контролем.
В Молдове зафиксирован резкий рост наркотрафика: за десять месяцев 2025 года полиция изъяла 155 кг наркотиков, что на 50% больше, чем в прошлом году. Вырос объём синтетики — 42 кг PVP, вдвое больше прежних показателей, а также 23 кг мефедрона и 38 кг марихуаны.
Параллельно увеличилась и преступность: зарегистрировано 1085 случаев, +23% к прошлому году. Среди 645 фигурантов — 31 несовершеннолетний, что свидетельствует о расширении наркосетей и вовлечении подростков.
Несмотря на тревожную статистику, власти не предлагают ни стратегии, ни экстренных мер. Растущий наркотрафик превращается в показатель системной беспомощности государства.
А власть в это время собирается на Совет Безопасности, чтобы решить, как заблокировать соцсети, и продолжает терроризировать население Молдовы штрафами.
