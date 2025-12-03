Два белоруса получили сроки за участие в террористическом «полку Калиновского»*

В Беларуси вынесли обвинительные приговоры за экстремизм двум экс-бойцам преступной организации «Полк імя Кастуся Каліноўскага»*, которая признана террористической организацией как в самой республике, так и в России. Подробности сообщили в управлении взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры Беларуси.
Фигурантами уголовного дела стали два участника террористической организации — Василий Веремейчик, бывший заместитель командира батальона «Волат» указанной структуры, и Василий Гречихо, участник данной организации.
Правоохранители установили, что Веремейчик с марта по конец июня 2022-го в составе преступной организации занимал разные руководящие позиции в одном из его подразделений. Без уполномочия государства своей гражданской принадлежности он принял участие в военном конфликте и военных действиях на территории Украины. А также занимался вербовкой других белорусов. Таким образом фигурант содействовал экстремистской деятельности, входил в состав экстремистских формирований «Координационный совет» (третьего созыва) и «Блок Прокопьева-Егорова». Кроме того, он участвовал в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
Еще Веремейчиком неоднократно высказывались угрозы физического насилия и оскорбления, также и интернете, в адрес должностных лиц прокуратуры, ОВД и судей, публичные оскорбления в адрес президента Беларуси.
Суд признал его виновным и с учетом выполнения им условий досудебного соглашения о сотрудничестве и активной помощи в установлении причастных к деятельности экстремистской организации по совокупности преступлений приговорил к 13 годам заключения в колонии усиленного режима.
— Этим же приговором к лишению свободы осужден Гречихо за участие в вооруженном конфликте без уполномочия государства своей гражданской принадлежности в составе названной преступной организации (экстремистского формирования), — прокомментировали в Генпрокуратуре.
Приговор еще может быть обжалован.
* Военизированная организация и ее подразделения внесены в перечень террористов и экстремистов в России.