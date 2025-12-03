Два белоруса получили сроки за участие в террористическом «полку Калиновского»*

Правоохранители установили, что Веремейчик с марта по конец июня 2022-го в составе преступной организации занимал разные руководящие позиции в одном из его подразделений. Без уполномочия государства своей гражданской принадлежности он принял участие в военном конфликте и военных действиях на территории Украины. А также занимался вербовкой других белорусов. Таким образом фигурант содействовал экстремистской деятельности, входил в состав экстремистских формирований «Координационный совет» (третьего созыва) и «Блок Прокопьева-Егорова». Кроме того, он участвовал в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.