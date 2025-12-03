В Крыму распространили приметы разыскиваемого за убийство племянника

Во вторник СК РФ сообщил, что мужчина в Симферополе топориком убил 12-летнего племянника, ранил его 6-летнего брата и мать. Состояние раненых — стабильно тяжелое, отмечали в минздраве Крыма.
«За совершение особо тяжкого преступления разыскивается: Купреев Дмитрий Юрьевич, 09.03.1998 года рождения. Приметы: славянской внешности, среднего телосложения, волосы темного цвета, средней длины, рост около 180 см, был одет в утепленную куртку голубого цвета удлинённую с капюшоном, брюки темного цвета, обувь темного цвета», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Опубликовано также фото подозреваемого.
В полиции просят всех граждан, обладающих информацией о возможном местонахождении подозреваемого, незамедлительно сообщить по телефонным номерам 102 или 112,