В Крыму распространили приметы разыскиваемого за убийство племянника

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек — РИА Новости. МВД Крыма опубликовало ориентировку разыскиваемого по подозрению в убийстве 12-летнего ребенка, ранении его мамы и брата в Симферополе.

Источник: МВД по Республике Крым

Во вторник СК РФ сообщил, что мужчина в Симферополе топориком убил 12-летнего племянника, ранил его 6-летнего брата и мать. Состояние раненых — стабильно тяжелое, отмечали в минздраве Крыма.

«За совершение особо тяжкого преступления разыскивается: Купреев Дмитрий Юрьевич, 09.03.1998 года рождения. Приметы: славянской внешности, среднего телосложения, волосы темного цвета, средней длины, рост около 180 см, был одет в утепленную куртку голубого цвета удлинённую с капюшоном, брюки темного цвета, обувь темного цвета», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Опубликовано также фото подозреваемого.

В полиции просят всех граждан, обладающих информацией о возможном местонахождении подозреваемого, незамедлительно сообщить по телефонным номерам 102 или 112, +7 (999) 461−02−38, +7 (999) 461−09−49, +7 (999) 461−09−34.