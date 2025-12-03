Ричмонд
В лесу Кунгурского округа нашли тело пропавшего пенсионера

Мужчину нашли без признаков жизни.

Источник: Комсомольская правда

В лесном массиве Кунгурского округа, примерно в 300 метрах от деревни Кокуй, обнаружили тело мужчины 1949 года рождения. Об этом сообщили в группе поисково-спасательной службы муниципалитета в VK.

По информации спасателей, 2 декабря полиция обратилась к ним с просьбой помочь в поисках пропавшего пенсионера. Поиски велись между деревнями Кокуй и Подъельники в течение двух часов пешком и с использованием аварийно-спасательного автомобиля.

В итоге тело мужчины нашли без признаков жизни и передали полицейским для дальнейших действий.