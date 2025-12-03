Ричмонд
10-летний ребенок пострадал в аварии на Северном обходе Ростова

На трассе в Ростовской области стаолкнулись две машины, пострадал ребенок.

Источник: Комсомольская правда

На Северном обходе Ростова-на-Дону после столкновения двух автомобилей пострадал 10-летний ребенок. Дорожная авария произошла утром 3 декабря, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

ДТП зарегистрировали в Мясниковском районе. Предварительно, 53-летний водитель «Киа Рио» во время разворота не уступил дорогу и столкнулся с попутным автомобилем «Ниссан Леаф». Ребенок пострадал во второй машине.

Всех автовладельцев просят быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.

