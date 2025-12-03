«Нарисовали» голоса жильцов: в Челябинске завершили дело о подделке протокола для смены УК

В Челябинске завершено расследование уголовного дела о подделке протокола собрания собственников многоквартирного дома. Фигуранткой является 50-летняя сотрудница управляющей компании из Нижегородской области.
Как установила полиция, в 2023 году женщина, находясь в командировке в Челябинске, сфабриковала протокол внеочередного собрания жильцов дома на улице Каслинской. Она внесла в документ ложные сведения о волеизъявлении собственников четырех квартир, чтобы искусственно получить большинство голосов для перевода дома в другую управляющую организацию.
Нарушение было выявлено сотрудниками отдела экономической безопасности. Для доказательства вины оперативникам пришлось выехать в Нижний Новгород для изъятия образцов почерка подозреваемой. Экспертиза подтвердила подлог.
— Результаты почерковедческой экспертизы и другие собранные материалы стали основанием для предъявления обвинения в совершении преступления. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования или сбыт такого документа либо изготовление в тех же целях), — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Теперь уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Калининский районный суд.