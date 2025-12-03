Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нарисовали» голоса жильцов: в Челябинске завершили дело о подделке протокола для смены УК

В Челябинске раскрыта схема подделки подписей для смены УК.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске завершено расследование уголовного дела о подделке протокола собрания собственников многоквартирного дома. Фигуранткой является 50-летняя сотрудница управляющей компании из Нижегородской области.

Как установила полиция, в 2023 году женщина, находясь в командировке в Челябинске, сфабриковала протокол внеочередного собрания жильцов дома на улице Каслинской. Она внесла в документ ложные сведения о волеизъявлении собственников четырех квартир, чтобы искусственно получить большинство голосов для перевода дома в другую управляющую организацию.

Нарушение было выявлено сотрудниками отдела экономической безопасности. Для доказательства вины оперативникам пришлось выехать в Нижний Новгород для изъятия образцов почерка подозреваемой. Экспертиза подтвердила подлог.

— Результаты почерковедческой экспертизы и другие собранные материалы стали основанием для предъявления обвинения в совершении преступления. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования или сбыт такого документа либо изготовление в тех же целях), — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Теперь уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Калининский районный суд.