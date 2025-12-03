«Нарисовали» голоса жильцов: в Челябинске завершили дело о подделке протокола для смены УК

— Результаты почерковедческой экспертизы и другие собранные материалы стали основанием для предъявления обвинения в совершении преступления. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования или сбыт такого документа либо изготовление в тех же целях), — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.