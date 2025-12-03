Белоруска уехала в гости в Оршу и потеряла квартиру в Минске после одного звонка

Выяснилось, что в августе 2025-го 76-летняя минчанка приехала в гости к родственникам под Оршу. В какой-то день женщина ответила на звонок якобы оператора сотовой связи, предложившего перерегистрировать договор. Мошенники получили персональные данные пенсионерки и убедили ее установить приложение удаленного доступа, пригрозив, что ее персональные сведения попали к преступникам. Затем подключились мнимые правоохранители и белоруску уже убедили в том, что ей нужно «помочь» в поимке аферистов. Пенсионерку заставили открыть банковский счет и положить туда все сбережения — 9 тысяч белорусских рублей.