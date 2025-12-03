Белоруска уехала в гости в Оршу и потеряла квартиру в Минске после одного звонка

Минская пенсионерка продала квартиру и потеряла все деньги пока «ловила» мошенников. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по Витебской области.
Выяснилось, что в августе 2025-го 76-летняя минчанка приехала в гости к родственникам под Оршу. В какой-то день женщина ответила на звонок якобы оператора сотовой связи, предложившего перерегистрировать договор. Мошенники получили персональные данные пенсионерки и убедили ее установить приложение удаленного доступа, пригрозив, что ее персональные сведения попали к преступникам. Затем подключились мнимые правоохранители и белоруску уже убедили в том, что ей нужно «помочь» в поимке аферистов. Пенсионерку заставили открыть банковский счет и положить туда все сбережения — 9 тысяч белорусских рублей.
Мошенники украли деньги за счета и затем еще убедили пенсионерку, что ее квартира в Минске выставлена на продажу. А, чтобы «защитить» уговорили продать жилье.
— В течение трех месяцев потерпевшая строго следовала всем указаниям звонивших, считая, что участвует в «спецоперации», — прокомментировали в пресс-службе.
После продажи квартиры в Минске все деньги — 63 тысячи долларов белоруска отдала курьеру мошенников.
Родственники, узнав о произошедшем, сказали женщине обратиться в милицию.
Расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси).
