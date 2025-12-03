В колонию отправили челябинца, пытавшегося сжечь жену заживо

Прокурор добился усиления наказания челябинцу, совершившему поджог супруги, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Ранее, 26 сентября, 43-летнего мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы условно за поджог супруги.
В прокуратуре напомнили, что инцидент произошел в новогоднюю ночь 1 января 2024 года. «Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с супругой облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег зажигалкой. Одежда на ней воспламенилась, термическими ожогами у женщины поражено 36% тела», — рассказали в ведомстве.
С приговором не согласилась сторона обвинения, указав на несправедливость назначенного наказания вследствие чрезмерной мягкости.
Апелляционная инстанция Челябинского областного суда назначила наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Осужденный взят под стражу в зале суда.