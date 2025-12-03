Самарский депутат Матвеев обещал направить на храмы компенсацию после суда

Самарский депутат Госдумы Михаил Матвеев рассказал, куда хочет потратить компенсацию, которую он потребовал с напавших на него. Напомним, что летом 2024 года на народного избранника напали трое: уроженцы Таджикистана и Узбекистана, а также несовершеннолетний самарец.
«Все средства, которые присудит суд в качестве компенсации мне вреда будут мной пожертвованы Русской Православной Церкви», — написал Михаил Матвеев в своем телеграм-канале и уточнил, что деньги он хочет направить на восстановление деревянного храма в селе Павловка и на храм Силуана Афонского в Самаре.
Депутат попросил донести эту информацию до суда и обвиняемых.
Напомним, что Михаил Матвеев просил отправить нападавших на него в колонию. Суд по этому делу начался в июле 2025 года, скоро по нему могут вынести приговор.