Ребёнок из отдалённого района Прикамья с сентября не мог попасть в школу

Ребёнок из отдалённого населённого пункта в Пермском крае с сентября 2025 года не мог попасть на учёбу в школу, сообщает региональная прокуратура.
Проблемы с получением образования возникли в Гайнском округе. Местная прокуратура обнаружила в Сети жалобы, связанные с нарушением прав ребёнка. Как показала проверка, в начале нового учебного года одному из юных жителей труднодоступной части округа не выделили транспорт, чтобы ученик мог добраться до образовательного учреждения.
Как отмечает надзорный орган, ребёнка лишили даже самой возможности участия в обучении: ему не выдали учебники и не проводили занятия. После проверки прокуратура приняла соответствующие меры.
«По постановлению прокурора виновное должностное лицо учреждения образования привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод)», — сообщили в ведомстве.
Должностное лицо оштрафовали на 10 тысяч рублей, а сами нарушения прав ребёнка устранили.