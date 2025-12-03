Ребёнок из отдалённого района Прикамья с сентября не мог попасть в школу

Проблемы с получением образования возникли в Гайнском округе. Местная прокуратура обнаружила в Сети жалобы, связанные с нарушением прав ребёнка. Как показала проверка, в начале нового учебного года одному из юных жителей труднодоступной части округа не выделили транспорт, чтобы ученик мог добраться до образовательного учреждения.