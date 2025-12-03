В Уфе плата за отопление не уменьшится, несмотря на снижение его расхода

В Уфе этой осенью уменьшился расход тепловой энергии. Как сообщил на оперативном совещании в мэрии начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан, в октябре и ноябре уфимцы использовали на 5,4% меньше тепла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало следствием более теплой осени.