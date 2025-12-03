Ричмонд
В Уфе плата за отопление не уменьшится, несмотря на снижение его расхода

Теплая осень в Уфе привела к меньшему расходу тепла.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе этой осенью уменьшился расход тепловой энергии. Как сообщил на оперативном совещании в мэрии начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан, в октябре и ноябре уфимцы использовали на 5,4% меньше тепла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало следствием более теплой осени.

Однако, по словам представителя администрации, это не отразится на сумме в квитанциях за отопление, так как в текущем году тарифы на тепло были проиндексированы.

При этом отопительный сезон, начавшийся более двух месяцев назад, проходит в штатном режиме, без серьезных сбоев и аварий. В Единую дежурно-диспетчерскую службу города ежедневно поступает от 20 до 30 звонков и сообщений, что соответствует обычному уровню.

