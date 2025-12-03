Убил жену и скрыл тело: в Крыму задержали подозреваемого

Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе Крыма будут судить 50-летнюю жительницу села Заречное за убийство бывшего супруга в 2022 году. А 64-летний рецидивист из Керчи едва не зарезал насмерть супругу в пьяной ссоре и теперь пойдет в колонию.