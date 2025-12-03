Убил жену и скрыл тело: в Крыму задержали подозреваемого

В начале октября в полицию Симферополя поступило заявление местного жителя о пропаже 41-летней супруги. Мужчина рассказал полицейским, что утром он отвез жену на работу, однако там она так и не появилась.
«В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Симферопольского района был обнаружен труп пропавшей женщины с признаками насильственной смерти», — сообщили в МВД.
Следователям удалось собрать неопровержимые доказательства причастности к безвестному исчезновению жительницы Симферополя ее мужа: супруги поссорились на почве ревности, в ходе которой мужчина задушил потерпевшую, уточнили в СК.
«С целью сокрытия следов преступления фигурант вывез тело в степную зону близ села Трудовое Симферопольского района, где сбросил его в канаву. Злоумышленник снял с тела супруги кольца, которые сдал в ломбард, где они впоследствии были обнаружены и изъяты следователем», — рассказали в ведомстве.
По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе Крыма будут судить 50-летнюю жительницу села Заречное за убийство бывшего супруга в 2022 году. А 64-летний рецидивист из Керчи едва не зарезал насмерть супругу в пьяной ссоре и теперь пойдет в колонию.