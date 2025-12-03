Mercedes сбил трех черных коров под Светлогорском — наказали четырех человек

Под суд пошли четыре человека за ДТП с тремя коровами в Светлогорском районе. Подробности рассказали в службе информации прокуратуры Гомельской области.
Так, в феврале 2025-го водитель «Мерседес-Бенц» в темное время суток сбил внезапно выбежавших на дорогу трех черных коров. Установили, что по трассе Р-31 авто ехало со скоростью 60 километров в час, водитель применил экстренное торможение, но наезда на животных избежать не смог. В результате ДТП коровы погибли.
Проверка показала, что коровы выбежали за ограждение с территории выгульной площадки фермы. Общий ущерб хозяйству превысил 10,1 тысячу белорусских рублей.
Полную материальную ответственность несут животноводы, которые в тот день осуществляли уход за поголовьем. При этом бригадир фермы не обеспечила надлежащих условий содержания животных, из-за чего они бесконтрольно вышли за территорию МТФ.
Еще за отсутствие прочного ограждения наказали исполнительного директора, управляющего предприятием.
Суд 70% ущерба взыскал с управляющего предприятием, 15% — с бригадира и еще по 7,5% — с двух животноводов.
В отношении водителя, сбившего коров, прекратили дело об административном правонарушении из-за отсутствия состава правонарушения.
