Mercedes сбил трех черных коров под Светлогорском — наказали четырех человек

Так, в феврале 2025-го водитель «Мерседес-Бенц» в темное время суток сбил внезапно выбежавших на дорогу трех черных коров. Установили, что по трассе Р-31 авто ехало со скоростью 60 километров в час, водитель применил экстренное торможение, но наезда на животных избежать не смог. В результате ДТП коровы погибли.