Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новочеркасске нашли оставленного в коляске младенца

В Новочеркасске местные жители обнаружили оставленного в коляске младенца в подъезде одного из жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Ребенка забрали сотрудники полиции и доставили его в больницу для осмотра. По информации правоохранителей, жизни и здоровью младенца в настоящее время ничего не угрожает. Личности законных представителей ребенка устанавливаются. Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.