В Новочеркасске нашли оставленного в коляске младенца

Ребенка забрали сотрудники полиции и доставили его в больницу для осмотра. По информации правоохранителей, жизни и здоровью младенца в настоящее время ничего не угрожает. Личности законных представителей ребенка устанавливаются. Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.