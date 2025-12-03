TRT: пресс-секретарь Пентагона «подвела итоги» ударов по лодкам «наркотеррористов»

Каждый человек, который находился на борту судна… являлся наркотеррористом. Наша разведка подтвердила это, и мы остаемся при своем мнении.
Пресс-секретарь заявила, что все операции Пентагона в регионе SOUTHCOM законны как по американскому, так и по международному праву и соответствуют законам вооруженных конфликтов. Кроме того, она отметила, что действия США одобрены «лучшими военными и гражданскими юристами на всех уровнях командования».
Уилсон также сообщила, что у Министерства обороны США есть план на случай, если Мадуро, за голову которого США назначили награду в 50 млн долларов, уйдет в отставку и покинет свою страну.
У министерства есть план действий на случай непредвиденных обстоятельств на все случаи жизни. Мы — организация, занимающаяся планированием, и если что-то случится по всему миру, у нас есть готовые сценарии.
Во вторник президент США Дональд Трамп провел заседание кабинета министров на фоне напряженности в отношениях с Венесуэлой. Трамп пригрозил распространить операции по борьбе с наркотиками «на сушу» стран Латинской Америки. Мадуро, со своей стороны, обвинил США в использовании наркотрафика в качестве прикрытия для свержения его правительства в Каракасе: «Мы хотим мира, но мира, основанного на суверенитете, равенстве и свободе. Мы не хотим ни мира рабов, ни мира колоний».