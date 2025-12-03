TRT: пресс-секретарь Пентагона «подвела итоги» ударов по лодкам «наркотеррористов»

Во вторник президент США Дональд Трамп провел заседание кабинета министров на фоне напряженности в отношениях с Венесуэлой. Трамп пригрозил распространить операции по борьбе с наркотиками «на сушу» стран Латинской Америки. Мадуро, со своей стороны, обвинил США в использовании наркотрафика в качестве прикрытия для свержения его правительства в Каракасе: «Мы хотим мира, но мира, основанного на суверенитете, равенстве и свободе. Мы не хотим ни мира рабов, ни мира колоний».