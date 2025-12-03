Ричмонд
TRT: пресс-секретарь Пентагона «подвела итоги» ударов по лодкам «наркотеррористов»

Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон во вторник заявила, что каждый удар США по предполагаемым лодкам наркоторговцев «спас 25 000 американцев» от смерти от наркотиков. Она добавила, что у Пентагона есть план на случай, если президент Венесуэлы Николас Мадуро уйдет в отставку.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Пентагон выступил в защиту ударов США по предполагаемым перевозчикам наркотиков в Карибском море и восточной части Тихого океана. По словам Уилсон, американские военные на сегодняшний день нанесли 21 удар по лодкам, что привело к гибели 82 «наркотеррористов», пишет издание TRT World.

Каждый человек, который находился на борту судна… являлся наркотеррористом. Наша разведка подтвердила это, и мы остаемся при своем мнении.

Кингсли Уилсон
пресс-секретарь Пентагона

Пресс-секретарь заявила, что все операции Пентагона в регионе SOUTHCOM законны как по американскому, так и по международному праву и соответствуют законам вооруженных конфликтов. Кроме того, она отметила, что действия США одобрены «лучшими военными и гражданскими юристами на всех уровнях командования».

Уилсон также сообщила, что у Министерства обороны США есть план на случай, если Мадуро, за голову которого США назначили награду в 50 млн долларов, уйдет в отставку и покинет свою страну.

У министерства есть план действий на случай непредвиденных обстоятельств на все случаи жизни. Мы — организация, занимающаяся планированием, и если что-то случится по всему миру, у нас есть готовые сценарии.

Кингсли Уилсон
пресс-секретарь Пентагона

Во вторник президент США Дональд Трамп провел заседание кабинета министров на фоне напряженности в отношениях с Венесуэлой. Трамп пригрозил распространить операции по борьбе с наркотиками «на сушу» стран Латинской Америки. Мадуро, со своей стороны, обвинил США в использовании наркотрафика в качестве прикрытия для свержения его правительства в Каракасе: «Мы хотим мира, но мира, основанного на суверенитете, равенстве и свободе. Мы не хотим ни мира рабов, ни мира колоний».

